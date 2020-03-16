На коронавирус обследованы тысячи лиц, въехавших в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

По информации на 15 марта, профессиональная медицинская бригада МЧС провела на Астаринском и Билясуварском приемно-сортировочных пунктах обследование 2 183 человек, включая 670 граждан Азербайджана, 336 – России, 1 168 – Ирана, по 3 – Грузии и Беларуси и по одному – Турции, Пакистана и Германии, въехавших в Азербайджан: «Из них в первом пункте были обследованы 1182, во втором – 1001 человек».

Как говорится в сообщении, у прошедших обследование только у 27, в том числе, у 18 — по Астаринскому пункту, и у 9 – по Билясуварскому пункту были выявлены подозрительные симптомы, поэтому для точного анализа они были отправлены в соответствующие местные больницы. В настоящее время в Билясуварском районе на карантине временно находятся 73 человека, у которых никаких подозрительных симптомов не выявлено, в их самочувствии никаких негативных тенденций не наблюдается. Также 22 человека по Астаринскому району и 15 человек – по Билясуварскому району (всего 37 человек) по собственному желанию остаются на временном карантине в специально выделенных местных больницах.

В пунктах приема созданы все условия для нормального проживания: обеспечение продовольственными и гигиеническими средствами, обогрев палаток и другие. Полностью обеспечены санитарно-гигиенические требования.

По поручению азербайджанского правительства МЧС продолжает непрерывную работу в особом режиме на погранично-пропускных пунктах с Ираном на территориях Астаринского и Билясуварского районов.

Minval.az