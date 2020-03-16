Рейс из Венгрии в Азербайджан был неожиданно отложен.

Как передает Report, авиарейс W6 2499 был намечен на 23:45 по местному времени. Но был отложен за три часа до полета.

В результате около 50 наших соотечественников не смогли вернуться на Родину. Они столкнулись с рядом серьезных проблем. Сотрудник посольства Азербайджана в Венгрии по имени Эмиль прибыл в аэропорт. Оказалось, что авиакомпания возместит только деньги за билет.

Наши соотечественники, оказавшиеся в сложной ситуации, потребовали встречи с консулом. Однако представитель посольства пообещал, что завтра постарается решить проблему.

Minval.az