Сеть ресторанов McDonald’s и рекламное агентство Leo Burnett сделали ролик о тех, кто работает в ночую смену, пишет интернет-портал vc.ru со ссылкой на Creative Boom.

В ролике показаны «невидимки» — дорожные рабочие, водители такси, сотрудники магазинов и больниц, пожарные. Они становятся видимыми, когда заходят в McDonald’s.

Цель рекламы — выразить признание людям, которые без устали работают, чтобы поддерживать страну, и при этом показать роль сети ресторанов в этой работе, рассказал The Drum представитель McDonald’s Бен Фокс.

«Если вы не спите, мы тоже не спим», — говорится в видео.



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