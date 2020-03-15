В Азербайджане зарегистрированы четыре факта заражения новым типом коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Здоровье других пациентов, помещенных в больницы с особым режимом, строго контролируется, и принимаются соответствующие меры для их лечения.

«Учитывая тот факт, что коронавирусная инфекция объявлена глобальной пандемией, и продолжение распространения вируса, с целью надежной защиты здоровья и обеспечения безопасности населения призываем наших граждан быть более внимательными, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, к полному выполнению решений и правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров», — отмечается в заявлении Оперативного штаба.

Minval.az