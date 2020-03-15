В Азербайджане прекращена деятельность объектов общественного питания, нарушивших правила социальной изоляции.

Об этом говорится в сообщении МВД Азербайджана.

В сообщении говорится, что в связи с коронавирусной инфекцией с 14 марта 2020 года в стране оперативный штаб Кабинета министров Азербайджана применяются необходимые меры по социальной изоляции. Если конкретно, на один месяц отложены проведение массовых мероприятий, работа клубов и кафе разрешается до 21:00, также запрещена деятельность клубов и баров после этого времени.

Граждане Азербайджане, в целом, с понимаем относятся к введенным ограничениям и поддерживают меры, принимаемые государством.

Отмечается, что однако в некоторых городах и районах страны владельцы отдельных предприятий общественного питания нарушили режим работы соответствующих объектов и попытались продолжить свою деятельность после 21:00. После принятия мер контроля деятельность этих объектов была приостановлена, и их владельцы объяснили важность соблюдения правил для этих мест. Их владельцам разъяснили, что важно соблюдать правила, установленные для этих мест.

От граждан требуется строгое мер по социальной изоляции, введенных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, а также безоговорочное выполнение всех рекомендаций, предложений и решений.

Minval.az