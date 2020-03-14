В связи с угрозой коронавируса в течение одного месяца в Азербайджане должно обеспечено соблюдение интервала в 2 метра между гражданами, стоящими в очередях у касс и в других местах в торговых центрах.

Это нашло отражение в правилах работы торговых центров, установленных Оперативным штабом при Кабинете Министров.

В то же время, в торговых центрах должна поддерживаться постоянная связь с местными отделениями сферы здравоохранения и должны соблюдаться местные общественные указания. Следует временно ограничить трудовую деятельность больных сотрудников.

Minval.az