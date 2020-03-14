По информации оперативного штаба при Кабинете Министров, принято решение о переносе массовых мероприятий на один месяц и с 00:00 14 марта 2020 года предусмотрено введение некоторых мер по социальной изоляции.

Как сообщает АПА, в рамках этих мероприятий торговые центры, функционирующие на территории страны, должны будут соблюдать соответствующие правила в работе.

В рамках борьбе с коронавирусной инфекцией торговым центрам предписывается соблюдать следующие правила в работе:

1. прекращение работы развлекательных центров, и в частности детских развлекательных центров;

2. соблюдение в объектах общественного питания, находящихся в торговых центрах (кафе и ресторанах) профилактических указаний, разработанных Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (http://afsa.gov.az/uploads/info/warning/son_pdf1584195495.pdf);

3. измерение температуры всех посетителей у входа (включая парковки);

4. обеспечение обслуживающего персонала спецодеждой;

5. поддержание в исправном состоянии вентиляционной системы;

6. установка и обслуживание дезинфекционных диспансеров на алкогольной основе там, где нет мыла;

7. проведение периодической дезинфекции в рабочее время;

8. проведение полной дезинфекции в нерабочее время;

9. периодическое голосовое оповещение в торговых центрах в связи с правилами гигиены;

10. периодическая демонстрация просветительских видеороликов, установка у входа и выхода панно с рекомендациями в связи с Covid-19;

11. организация доставки продовольствия на дом;

12. соблюдение интервала в 2 метра между гражданами в очередях у касс и в других местах;

13. информирование граждан с помощью sms-сообщений и заблаговременное информирование о действующих ограничениях;

14. поддержание постоянной связи с местными отделениями сферы здравоохранения и соблюдение общественных указаний;

15. проведение инструктажа со всеми сотрудниками торговых центров в связи с мерами, которые будут предприняты;

16. временное ограничение трудовой деятельности больных сотрудников;

17. принятие строгих мер в отношении ответственных лиц в случае несоблюдения этих правил.

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