Жизнь и здоровье туристов, приезжающих в Азербайджан, будут застрахованы.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон «О туризме».

В проекте также отражены права и обязанности туристов, обязательства государственных органов и промышленных субъектов в обеспечением их безопасности с целью предотвращения потенциальных проблем или эффективного устранения проблем, с которыми могут столкнуться туристы в стране.

16 марта законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Minval.az