В связи с профилактическими мероприятиями, осуществляемыми правительством Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) в нерабочие дни праздника Новруз ряд структур будут работать в обычном режиме.
Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров.
Это следующие структуры:
— Администрация президента Азербайджанской Республики
— Кабинет Министров Азербайджанской Республики
— работники сферы здравоохранения (Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), государственные и частные предприятия сферы здравоохранения)
— Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (в том числе посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах)
— Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики
— Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики
— Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики
— Служба внешней разведки Азербайджанской Республики
— Министерство обороны Азербайджанской Республики
— Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики
— Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
— Министерство юстиции Азербайджанской Республики
— Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
— Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
— Министерство экономики Азербайджанской Республики
— Министерство финансов Азербайджанской Республики
— Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики
— Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики
— Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики
— Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики
— органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики
— Центральный Банк Азербайджанской Республики
— Открытое акционерное общество «Азеришыг»
— Открытое акционерное общество «Азерсу»
— Производственное объединение «Азеригаз»
— Открытое акционерное общество «Азерэнержи»
— Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR
— Открытое акционерное общество «Azəristiliktəchizat»
При возникновении необходимости в изменении режима работы других жизненно-важных структур, помимо указанных в списке, об этом будет сообщено дополнительно.