В связи с профилактическими мероприятиями, осуществляемыми правительством Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) в нерабочие дни праздника Новруз ряд структур будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров.

Это следующие структуры:

— Администрация президента Азербайджанской Республики

— Кабинет Министров Азербайджанской Республики

— работники сферы здравоохранения (Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), государственные и частные предприятия сферы здравоохранения)

— Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (в том числе посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах)

— Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

— Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики

— Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики

— Служба внешней разведки Азербайджанской Республики

— Министерство обороны Азербайджанской Республики

— Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики

— Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

— Министерство юстиции Азербайджанской Республики

— Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

— Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

— Министерство экономики Азербайджанской Республики

— Министерство финансов Азербайджанской Республики

— Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики

— Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

— Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики

— Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики

— органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики

— Центральный Банк Азербайджанской Республики

— Открытое акционерное общество «Азеришыг»

— Открытое акционерное общество «Азерсу»

— Производственное объединение «Азеригаз»

— Открытое акционерное общество «Азерэнержи»

— Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR

— Открытое акционерное общество «Azəristiliktəchizat»

При возникновении необходимости в изменении режима работы других жизненно-важных структур, помимо указанных в списке, об этом будет сообщено дополнительно.

Minval.az