На территории Ичеришехер, в структурах и музеях, находящихся в подчинении Управления, проводятся медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия против угрозы коронавируса.

В частности, в соответствии с решением оперативного штаба при Кабинете министров о проведении дезинфекции во всех учреждениях, эта работа ведется в Аппарате управления, во Дворце Ширваншахов, Девичьей башне, музеях и на других объектах, в том числе в зданиях жилищно-коммунальной и ремонтной службы, в Научно-производственной восстановительной мастерской, Научно-культурном центре, Доме-музее Таира Салахова, Творческом центре Магсуда Ибрагимбекова, Центре традиционного искусства.

Работы по дезинфекции будут проводиться регулярно в течение всего марта и апреля.

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