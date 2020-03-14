«В Азербайджане нет проблем в удовлетворении ежедневных потребностей населения, в том числе продуктов питания».

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров, комментируя вопрос массовых закупок в магазинах.

Министр отметил, что в настоящее время имеется достаточное количество товаров повседневного потребления, включая продукты питания в торговых сетях, магазинах и на складах, и нет никаких оснований для паники.

«Сегодня в стране есть запасы по всем основным продуктам. Есть достаточные запасы товаров и продуктов. Купленные товары заменяются и будут заменены новыми».

По его словам, вопросы экономической безопасности находятся в центре внимания правительства Азербайджана: «Запасы регулярно проверяются и оцениваются для обеспечения продовольственной безопасности страны. В настоящее время ограничения, накладываемые на границы нашей страны из-за риска коронавируса, не распространяются на грузоперевозки».



Minval.az