На государственной границе Азербайджанской Республики с Арменией продолжаются провокации вражеской стороны.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, начиная с 13:30 до14:00 14 марта, подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных пулеметов жилые дома и гражданские транспортные средства в селе Аббасбейли Газахского района.

Провокация противника была пресечена, а боевые позиции вооруженных сил Армении, открывшие огонь по нашим населенным пунктам, подавлены ответным огнем.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших пограничных боевых позиций.

Minval.az