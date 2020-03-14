В Грузии — очередная серия провокаций против Азербайджана, точнее, против азербайджано-грузинских межгосударственных отношений. Здесь заявил о себе некий новоявленный «комитет спасения» монастырского комплекса Кешикчидаг, или, по-грузински, Давид Гареджи, во главе с неким Николозом Мжазанадзе. Сей комитет развил бурную деятельность. Сначала его члены провели акцию протеста перед посольством Азербайджана в Грузии, затем — перед грузинским МИДом.Лозунги говорили сами за себя: «Азербайджан — оккупант» и «Давид Гареджи — это Грузия». Кроме того, участники пикета обвинили МИД Грузии в том, что там недостаточно решительно «защищают грузинское историческое наследие». По мнению членов комитета, граждане Грузии, а тем более духовные лица должны иметь свободный доступ в храмовый комплекс и не зависеть от доброй воли азербайджанских пограничников. Возмущался в беседах с журналистами: как это так — «ведомство Залкалиани», то есть МИД Грузии, «не отозвали посла», «не направили ноту протеста Баку». Еще раньше Мжаванадзе выступил в эфире грузинского телеканала «Объективи», где возмущался «азербайджанскими оккупационными действиями и захватом церквей» и негодовал: как это так, «в сети распространяются кадры, как азербайджанцы устраивают походы в Давид Гареджи», «Давид Гареджи является нашим вторым Иерусалимом, колыбелью монахов, это место, где мученичество приняли 6000 гареджийцев. И мы подарили азербайджанским оккупантам эту территорию» и т.д. и т.п. А в конце обвинял уже грузинских политиков, журналистов и экспертов, которые — какой кошмар! — не поддерживают его антиазербайджанской кампании: «Мы что, должны склонить голову перед Азербайджаном и создать им историю? СМИ, журналисты, эксперты продались. Продались „СОКАРу“, у вас что, вместо крови нефть?»

Это, конечно, красноречивое признание самого Мжаванадзе, что в грузинском обществе его идеи, подберем самый мягкий термин, не имеют сногсшибательного успеха. Только вот вряд ли это повод благодушно отмахиваться от действий новоявленного «комитета». Храмовый комплекс Кешикчидаг, или Давид Гареджи — это спорный участок границы, древний храм, который в Тбилиси считают грузинским, а в Азербайджане — албанским, а значит, весьма чувствительный и, как все территориальные споры с исторической подоплекой, достаточно «взрывоопасный» вопрос. Сорвать здесь ситуацию в политический штопор очень легко, а вот преодолеть неизбежные последствия в двусторонних отношениях будет куда труднее. Недавние события вокруг этого же храмового комплекса дают здесь предостаточно пищи для размышлений.

Но как понять действия самого Мжаванадзе? Он просто решил «хайпануть» по горячей теме? Или…выполнял политический заказ?

А вот тут нельзя не заметить: антиазербайджанские провокации в «третьих странах» нередко оказываются «в хронологической связке» с…визитами в эти же страны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Достаточно вспомнить осквернение неизвестными вандалами памятника азербайджанской поэтессе и наследнице карабахских ханов Хуршудбану Натаван в бельгийском Ватерлоо — как раз, как подчеркнули в МИД Азербайджана, накануне визита в Бельгию главы правительства Армении, и, добавим от себя, эта выходка, конечно, дает исчерпывающее представление о качестве и армянской политики, и дипломатии, и подготовки к визитам армянского премьера. А «комитет спасения» Кешикчидага заявил о себе как раз синхронно с визитом Пашиняна уже в Грузию. Где и провокации посерьезнее, и ставки повыше. В Армении по понятным причинам не прочь разорвать партнерство Тбилиси с Баку и Анкарой и перетянуть Грузию на свою сторону. Никол Воваевич развернул здесь прямо-таки небывалую активность. Вначале делал ставку на «революционную солидарность» — дескать, Грузии надлежит дружить не с «авторитарным» Азербайджаном, а с «демократической» Арменией. Не сработало. Недавно в ход была пущена «конфессиональная» карта — как раз накануне визита Пашиняна в Тбилиси в Армении начали реанимировать союз с Грецией против Турции и попытались втянуть в него Грузию. Тоже не вышло. И вот теперь в ход пущены провокации. Более того, как минимум трудно исключать, что здесь российский «форпост» действует по прямой «отмашке» Кремля. Во-первых, у России с Грузией свои счеты. А во-вторых, все происходит на фоне весьма показательных «подвижек» в газовой сфере. В Баку вводят в строй новые месторождения газа и говорят о расширении «Южного газового коридора», к этой «трубе» все внимательнее присматривается Туркменистан, наконец, Россию планомерно вытесняют с европейского рынка, да тут еще азербайджанская нефть появляется на белорусском рынке — самое время искать способы «разорвать» невыгодные азербайджанские трубопроводы, проходящие через Грузию.

Другой вопрос, позволят ли провокаторам зайти достаточно далеко власти самой Грузии. Где, конечно, уважают демократию и свободу слова, но вряд ли хотели бы ставить под удар партнерство с Азербайджаном.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az