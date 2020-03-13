Для борьбы с коронавирусом будет израсходовано столько финансовых средств, сколько потребуется.

Об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, для борьбы с коронавирусом не нужно разом выделять огромные средства: «В настоящее время выделено 10 миллионов манатов для приобретения необходимых препаратов. Это достаточно на данный момент. Мы также сделаем все, что будет предприниматься в мире против этой болезни».

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