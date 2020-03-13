Причиной смерти гражданки, якобы умершей от коронавируса в Азербайджане, является ее хроническое заболевание.

Об этом было сказано на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом.

Было отмечено, что препараты против коронавируса повреждают иммунную систему человека и иммунная система этой гражданки не выстояла:

«Состояние остальных пациентов стабильное, они получают поддерживающее лечение. Состояние одного пациента относительно тяжелое, его лечение продолжается, он под наблюдением врачей».

Minval.az