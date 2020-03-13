Информация об ограниченной продаже продуктов в магазинах является ложью.

Об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Minval.az