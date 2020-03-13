Одним из первых законопроектов, обсужденных в стенах Милли Меджлиса Азербайджана 13 марта, стал представленный председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили проект поправок к закону «О полном страховании вкладов».

После обсуждения документа депутаты единогласно решили продлить период полного страхования вкладов на срок с 4 марта 2020 года до 4 декабря 2020 года.

Отметим, что представление в Милли Меджлис данного закона произошло по итогам прошедшего 5 марта заседания Совета финансовой стабильности Азербайджана, на котором обсуждалось продление срока защиты сбережений населения.

Она распространяется на счета физических лиц, размещенные в действующих банках-участниках Фонда страхования вкладов. Полное страховое покрытие получают все вклады, независимо от их размера — главное, чтобы доходность по вкладам (на дату их создания) не превышала максимальную годовую процентную ставку, установленную Попечительским советом Фонда как критерий страхования.

Напомним, что данный закон вступил в силу 4 марта 2016 года и нацелен на сохранение финансовой стабильности в стране на фоне кризиса в мировой экономике, а также обеспечение устойчивости банковской системы и усиление доверия к ней граждан.

Согласно документу, полный возврат депозитов физических лиц в банках-участниках Фонда страхования вкладов гарантировался на протяжении трех лет, вне зависимости от размера вклада. Действие закона было продлено в феврале 2019 года еще на год.

С 1 июля 2019 года верхний предел годовой процентной ставки по защищенным страхованием вкладам установлен на уровне 10% (по счетам в национальной валюте), и на уровне 2,5% (в иностранной валюте). До 1 июля 2019 года верхний предел годовой процентной ставки по защищенным вкладам составлял 15% в манатах и 3% в СКВ, а страхование депозитов, имеющих статус защищенных, остается в силе до окончания срока договора по вкладу.

Minval.az