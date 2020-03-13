Учителя, студенты и ученики должны соблюдать решение и оставаться дома.
Об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
Учителя, студенты и ученики должны соблюдать решение и оставаться дома.
Об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
Дата: 2020/03/13 21:50
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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