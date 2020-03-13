Как сообщалось ранее, Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял некоторые меры по социальной изоляции, которые будут применены на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года.

В частности, поездки всех лиц, работающих в государственных структурах, и работников здравоохранения за пределы страны могут быть осуществлены на основании разрешения Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики;

также необходимо применение ограничения на командировочные поездки, за исключением наиболее важных моментов, лиц, работающих в государственном и частном секторе.

Minval.az