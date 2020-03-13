В Азербайджане запускается сайт для усиления информированности населения о коронавирусе и мерах профилактики в связи с этим, говорится в сообщении министерства здравоохранения в пятницу, 13 марта.

Центр общественного здравоохранения и реформ Минздрава разрабатывает специальный вебсайт koronavirus.az, основной целью которого будет оперативное обеспечение общественности проверенными данными о заболевании, информирование о деятельности министерства в рамках противодействия распространению коронавируса в стране, а также о необходимых мерах профилактики.

Сайт заработает уже на следующей неделе, отмечает ведомство.

Минздрав призывал все организации и население страны пользоваться лишь проверенными и достоверными сведениями о ситуации в связи с распространением заболевания и не доверять фейковым новостям.

Minval.az