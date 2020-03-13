С этой ночи с 00:00 в течение месяца в Азербайджане работа торговых центров будет регулироваться в особом порядке.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Сообщается, что функционирующие в стране торговые центры обязаны соблюдать в работе правила, которые будут обнародованы соответствующими госструктурами.

Режим работы аптек, продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов не изменится.

В частности, в приложении Whatsapp распространяется звукозапись о закрытии продуктовых магазинов Баку, а также применении серьезных ограничений в их деятельности с целью недопущения распространения в стране коронавируса.

В рамках комплексных мер, проводимых в настоящее время в стране с целью надежной защиты здоровья населения и недопущения распространения коронавируса, в режиме работы продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов никаких изменений не будет.

Эта запись носит характер дезинформации и призвана создать искусственный ажиотаж среди населения. В настоящее время соответствующие органы проводят работу в направления выявления и привлечения к правовой ответственности лиц, распространяющих такого рода информацию», — говорится в сообщении.

Также в связи с угрозой коронавируса в Азербайджане будут внесены изменения в работу общественного транспорта.

Этой ночью с 00:00 в течение месяца на территории страны общественный транспорт будет работать в соответствии с правилами, которые обнародуют соответствующие государственные структуры.

Minval.az