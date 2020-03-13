Министерство молодежи и спорта Азербайджана приняло решение о приостановлении с 13 марта работы всех спортивных объектов, находящихся на балансе министерства, заявила глава пресс-службы Минспорта Самая Мамедова.

«С сегодняшнего дня для предотвращения распространения коронавируса приостанавливается работа всех спортивных объектов, находящихся на балансе министерства. В их число входит ряд олимпийских комплексов, Дворец водных видов спорта и несколько других крупных спортивных объектов страны», — сообщила Мамедова агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, также ведутся переговоры о переносе ряда международных спортивных мероприятий, которые планировалось провести в Баку.

«В частности речь идет о Чемпионате Европы по карате (25-26 марта), турнире Большого шлема по дзюдо, а также Гран-при Азербайджана Формулы-1 (5-7 июня)», — добавила Мамедова.

Также стало известно, что президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев подписал приказ о переносе XX тура I Дивизиона, XXI и XXII туров Премьер-лиги.

Как сообщает АПА, приказ подписан с учетом широкого распространения в мире пандемии коронавируса в последние дни, переноса по этой причине футбольных чемпионатов в большинстве европейских стран, а также борьбы с вирусом, которая ведется в нашей стране, временной приостановки деятельности работы спортивных объектов и последних обсуждений на эту тему.

Согласно приказу, перенесены XX тур I Дивизиона, XXI и XXII туры Премьер-лиги.

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