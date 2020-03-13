В Азербайджане должен быть принят закон о правовом статусе оккупированных территорий.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал зампред парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев, сообщает Trend.

Он отметил, что в ряде стран мира приняты аналогичные законы: «На оккупированных территориях Азербайджана функционируют иностранные компании, которые занимаются там спонсорством. Поэтому необходимо принять закон по правовому статусу этих территорий».

Minval.az