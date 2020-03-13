Саудовская Аравия ведет переговоры с крупными европейскими покупателями российского сорта нефти Urals, предлагая им большие объемы собственного сырья по меньшей стоимости. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Так, Saudi Aramco планирует поставить на европейский рынок 1,5 млн баррелей нефти в сутки (б/с) сверх обычных объемов, утверждает Reuters. В течение последней недели Саудовская Аравия провела переговоры с такими компаниями как Total, SOCAR, Neste Oil, Preem, Phillips 66 и трейдером «Лукойла» Litasco. В частности, согласно информации агентства, Total хочет приобрести 600-700 тыс. б/с в апреле, а НПЗ STAR азербайджанской SOCAR планирует закупить 3 млн баррелей саудовской нефти в этом же месяце.

«Они стучат во все двери: берите дешево и много. Они разговаривают со всеми покупателями Urals», – заявил агентству источник в крупной нефтяной компании на европейском рынке.

Кроме того, Саудовская Аравия ведет переговоры с США о поставках порядка 12 млн баррелей, говорится в сообщении. Для этих целей саудовская национальная судовая компания уже зафрахтовала 19 супертанкеров.

Также обсуждаются поставки нефти в Азию, однако по крайней мере три запроса от производителей из этого региона были отклонены, сообщает Reuters. Заинтересованность в саудовской нефти проявляет и Беларусь в связи со сниженной стоимостью поставки.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Саудовская Аравия готовится в три раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене $25 за баррель.

Minval.az