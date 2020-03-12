Агентство продовольственной безопасности АР сняло ограничения на импорт курятины из Украины, говорится в сообщении АПБ.

Всемирная организация по охране здоровья животных провела исследования в регионах Украины, где ранее был выявлен высокопатогенный птичий грипп. Повторный мониторинг показал отсутствие новых вспышек гриппа в этой стране. В связи с этим разрешен ввоз, а также транзит курятины из Украины в страны Евросоюза.

Принимая во внимание этот факт, АПБ также сняло ограничение на ввоз в Азербайджан птицепродуктов из Украины, за исключением продуктов, произведенных в Винницкой области.

Отметим, что ограничения вступили в силу 30 января 2020 года. В то же время в Азербайджан разрешен импорт курятины с маркировкой производства от 1 марта 2020 года.

Minval.az