В настоящее время на автомагистрали проспект Гейдара Алиева — Аэропорт — Загульба, а также на шоссе Бузовна — Шувелян и Бильгя — Пиршагы, а также на окружающих территориях наблюдается туман.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

Учитывая вышесказанное, Агентство просит водителей быть крайне осторожными, соблюдать установленный скоростной режим.

«В частности, в таких погодных условиях от водителей требуется соблюдать дистанцию. Просим пешеходов пользоваться пешеходными переходами», — сказали в Агентстве.

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