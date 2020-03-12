Генеральная прокуратура и МВД распространили совместную информацию.

В информации отмечается, что Оперативный штаб, созданный при Кабинете министров, периодически информирует общественность о превентивных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, количестве, лечении заразившихся и помещенных на карантин лиц и т.д.

«Однако отдельными лицами посредством соцсетей и мобильного приложения watsapp распространяются различные слухи касательно борьбы с коронавирусом, вызывающие панику и замешательство у людей.

Генпрокуратура и МВД призывают граждан не верить подобным слухам, учитывать лишь информацию уполномоченных государственных органов.

Генпрокуратура и МВД предупреждают лиц, распространяющих необоснованные и ложные сообщения, рассчитанных на нагнетание ажиотажа среди общественности, что за незаконные действия они будут привлекаться к ответственности», — говорится в информации.

Minval.az