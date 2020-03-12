«С сегодняшнего вечера в связи с метеорологической обстановкой на территории страны (повышение относительной влажности и глубокого инверсионного слоя) в Баку и на Абшеронском полуострове вновь наблюдается туман».

Об этом говорится в заявлении гидролога Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Асифа Вердиева.

Он отметил, что из-за застойного воздуха на некоторых территориях запыленность воздуха чуть выше нормы: «Ожидается, что туманная погода сохранится до полудня 15 марта».

Minval.az