Вышедший из порта Джейхана 5 марта танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ пришвартовался в порт Одессы и встал под разгрузку, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти прибыл в Одессу сегодня во второй половине дня, сейчас его подгоняют под разгрузку. Сегодня начнется слив и подача в трубопровод», — сказал Тищенко.

«Мозырский НПЗ получит эту нефть на следующей неделе», — добавил он.

Тищенко также отметил, что НПЗ в Мозыре имеет опыт переработки легкой нефти. Пресс-секретарь также сказал, что система прокачки нефти из Одессы в Беларусь выстроена таким образом, чтобы не оказывать влияние на транзит российской нефти по нефтепроводу «Броды-Мозырь».

Как сообщалось, Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в марте поставит для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод «Одесса-Броды». В том числе Socar Trading поставит в порт Одессы еще два танкера — 80 тыс. тонн нефти сорта Urals из Новороссийска и 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri light из Супсы.

Ранее также со ссылкой на председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова сообщалось, что Госнефтекомпания Азербайджана может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских НК из-за разногласий в цене.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас после переговоров в среду в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Беларусь будет ежемесячно закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных РФ источников даже в случае достижения договоренностей с крупными российскими НК о возобновлении поставок нефти в республику, которые отсутствуют с начала этого года из-разногласий в цене поставок.

Minval.az