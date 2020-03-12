Исходя из консультаций со специалистами и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нашим гражданам рекомендовано временно не посещать места большого скопления людей, закрытые помещения.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров, учитывая, что инфекция коронавируса (COVID — 19) передается воздушно-капельным путем и проявляется как инфекция верхних дыхательных путей, на всех объектах общественного питания на территории страны запрещается использовать кальян, предназначенный для многоразового использования.

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