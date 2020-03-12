Премьер-министр Азербайджана подписал постановление в связи с праздником Новруз.
Как говорится в сообщении Кабмина, для обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней, граждане будут отдыхать 27 марта, взамен чего 29 марта будет рабочим днем.
Премьер-министр Азербайджана подписал постановление в связи с праздником Новруз.
Как говорится в сообщении Кабмина, для обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней, граждане будут отдыхать 27 марта, взамен чего 29 марта будет рабочим днем.
Дата: 2020/03/12 19:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
21
Генеральная прокуратура и МВД распространили совместную информацию.
«С сегодняшнего вечера в связи с метеорологической обстановкой на территории страны (повышение относительной влажности и глубокого инверсионного
Русская община Азербайджана направила официальное письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову в связи с предвзятой и
Вышедший из порта Джейхана 5 марта танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ пришвартовался в
В связи с коронавирусом Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, живущим за рубежом.
К сожалению, на границе Азербайджана и Армении и линии соприкосновения продолжаются случаи нарушения режима прекращения огня.
Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики продолжает проведение интенсивных мониторингов и
Правительство Азербайджана призвало граждан страны воздержаться от загранпоездок.
Исходя из консультаций со специалистами и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нашим