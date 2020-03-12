Премьер-министр Азербайджана подписал постановление в связи с праздником Новруз.

Как говорится в сообщении Кабмина, для обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней, граждане будут отдыхать 27 марта, взамен чего 29 марта будет рабочим днем.

Minval.az