К сожалению, на границе Азербайджана и Армении и линии соприкосновения продолжаются случаи нарушения режима прекращения огня.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«В результате есть убитые и раненые. Я хотела бы выразить соболезнования родным и близким погибших. Мы призываем стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от использования силы, активизировать переговорный процесс, направленный на достижение урегулирования политическими средствами и также могу вас заверить, что мы продолжим следить за этой темой и давать оперативные комментарии на этот счет», — сказала она.

Minval.az