«Развития последних месяцев полностью доказывают, что Азербайджан готовится к войне против Армении. А власти Армении ведут войну против оппозиции. Это – наша реальность».

Об этом заявил экс–директор Службы национальной безопасности Армении, политолог Давид Шахназарян.

Он также высказался о возросшей роли азербайджанской общины Карабаха, напомнив, что ее глава Турал Гянджалиев стал депутатом по мажоритарной системе от оккупированного Ханкенди.

«Если сопредседатели, послы стран-сопредседателей, личный представитель действующего председателя, встречаясь с ним в таком статусе, и поздравляя – получается, они признают Карабах в составе Азербайджана. Со всеми вытекающими обстоятельствами. Это реальность, как бы мы ни хотели не замечать ее. То есть, эти страны выразили свою позицию, контраргументов нет», – констатировал Шахназарян.

Minval.az