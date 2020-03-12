Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Бахар Эвез гызы Мурадовой председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Бахар Эвез гызы Мурадовой председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.
Дата: 2020/03/12 16:05
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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