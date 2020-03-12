Центральный банк Азербайджана ужесточил контроль над операциями на валютном рынке, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на финансовом рынке.

«Ошибки 2016 года учтены со стороны регулятора. Сегодня ЦБА жестко контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, ЦБА на сегодняшний день не позволяет юридическим лицам переводить свои активы в доллары. Исключение делается лишь для тех контрактов, операции по которым предусмотрены в долларах. В этом случае предприниматели должны представить соответствующие документы. Считаю, что это правильное решение», — сказал собеседник агентства.

Коснувшись продажи иностранной валюты физическим лицам, источник отметил, что и здесь ЦБА ввел определенные ограничения, пытаясь отсечь спекулянтов. «В частности физические лица могут приобрести инвалюту на 20 тыс. манатов без особых ограничений, лишь заполнив анкету. При покупке долларов на сумму более 20 тыс. манатов необходимо предоставить источник дохода», — добавил он.

В целом, по мнению собеседника агентства, дальнейшая ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от восстановления цен на рынке нефти.

«В целом, если цена на нефть стабилизируется на уровне $40 за баррель, это позволит избежать риска девальвации в Азербайджане», — считает источник.

Minval.az