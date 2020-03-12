Национальная библиотека временно приостановила работу из-за угрозы коронавируса.

В рамках мероприятий, проводимых в республике в связи с угрозой коронавируса, с 11 марта в Национальной библиотеке временно приостановлено оказание услуг читателям.

Как сообщили в НБ, онлайн-услугами можно воспользоваться на сайте http://anl.az/new/az/attention/39.

«Для получения необходимых ресурсов просим обращаться в онлайн-сервисы Национальной библиотеки. Дорогие читатели, ждем ваших онлайн-заявок. Другие библиотеки, действующие в республике, также могут обращаться в онлайн-сервисы Национальной библиотеки», — говорится в обращении НБ.

Minval.az