Россия передала около 800 тест-систем для диагностики коронавируса странам ЕАЭС, Ирану, КНДР, Монголии, а также странам СНГ.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам — членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджану, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тыс. исследований», — говорится в сообщении.

Из них 500 тест-систем на 50 тыс. исследований было передано Ирану.

Minval.az