К содержанию

В столичном аэропорту прокомментировали видео с каретами Скорой помощи

Международный аэропорт Гейдар Алиев внес ясность в распространяемое в социальных сетях видео, на котором машины скорой помощи дежурят на перроне.

Как говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, прошедшей ночью рейсом «Международные авиалинии Украины» (МАУ) по маршруту Киев-Баку были доставлены 26 пассажиров, прибывших транзитом из Италии.

«С целью предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции и в рамках предпринимаемых правительством мер, было принято решение поместить их на карантин. Пассажиры переданы под наблюдение врачей. Этим и объясняется большое количество машин Скорой помощи на территории аэропорта», — отметили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В бакинском аэропорту также сообщили, что из 26 пассажиров, прибывших рейсом МАУ, 24 — граждане Азербайджана, проживавшие или проходившие обучение в Италии, двое — иностранцы.

 

Minval.az

Дата: 2020/03/11 23:31

1583971237
1583969497

Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

Просмотров:

118

 Новости друзей

 Новости друзей

Другие новости раздела

Али Асадов: Власти Азербайджана усилят надзор на финансовом рынке в условиях удешевления нефти

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду провел совещание с целью обсуждения ситуации на глобальном энергетическом рынке и

Президент Алиев велел воздвигнуть памятник Тагиеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о воздвижении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

В каком случае вашего ребенка не примут в школу

Министерство образования сообщило о том, в каком случае может быть получен отказ от приема ребенка в школу.

Мустафаев сменил Гасанова в деле восстановления наших оккупированных земель

Сменился председатель Государственной комиссии по восстановлению и реконструкции оккупированных в результате военных операций и пострадавших в связи

Еще двое азербайджанцев заразились коронавирусом

Еще у двух граждан Азербайджана обнаружен коронавирус Об этом говорится в сообщении Оперативном штабе при Кабинете министров.

В столичную клинику вернули человека, самовольно покинувшего карантин

В I Клинический медцентр вернули человека, который день назад был помещен на карантин с подозрением на коронавирус,

Ильхам Алиев наградил военнослужащих внутренних войск (список)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана.

Гурбангулы Бердымухамедов посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов

11 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Аллее почетного захоронения

Эркин Гадирли: Кресла Милли Меджлиса хороши не для работы, а для отдыха

Депутаты не выбирают сами себе кресла, это делает секретариат Милли Меджлиса.