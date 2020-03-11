Министерство образования сообщило о том, в каком случае может быть получен отказ от приема ребенка в школу.

Как сообщили АПА в министерстве, в первую очередь, ответственный работник сверяет с оригиналом информацию, введенную родителем (законным представителем) о себе и о ребенке с сайта www.mektebeqebul.edu.az в ходе электронной регистрации и, сохранив копии этих документов, сразу возвращает оригинал родителю (законному представителю).

В случае выявления ответственным работником несоответствия требованиям представленных документов (при умышленной фальсификации сведений в ходе регистрации электронного заявления) и в других случаях, связанных с нарушением требований законодательства об образовании, может быть получен отказ от приема ребенка в школу.

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