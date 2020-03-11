Еще у двух граждан Азербайджана обнаружен коронавирус
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Еще у двух граждан Азербайджана обнаружен коронавирус
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Дата: 2020/03/11 19:59
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
22
В I Клинический медцентр вернули человека, который день назад был помещен на карантин с подозрением на коронавирус,
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана.
11 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Аллее почетного захоронения
Депутаты не выбирают сами себе кресла, это делает секретариат Милли Меджлиса.
«Выдавая заключение относительно проекта бюджета, мы указали возможные риски в связи с его устойчивостью.
Офицер Азербайджанской Армии полковник-лейтенант Анар Керимов 10 марта скончался после продолжительной болезни. Офицер страдал от цирроза печени.
10 марта в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний скончались еще 2 больных.
Теоретически это, конечно, внутреннее дело России. На практике, однако, политические «подвижки» в этой стране имеют для других государств, в том числе и Азербайджана
«Турция и Россия являются важными для Азербайджана странами».