Сменился председатель Государственной комиссии по восстановлению и реконструкции оккупированных в результате военных операций и пострадавших в связи с этим территорий Азербайджанской Республики.

Это нашло отражение в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым указе «О внесении изменений в Указ №471 президента Азербайджанской Республики от 12 июля 1996 года «О Государственной комиссии по восстановлению и реконструкции оккупированных в результате военных операций и пострадавших в связи с этим территорий Азербайджанской Республики».

Согласно Указу, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев назначен председателем Государственной комиссии по восстановлению и реконструкции оккупированных в результате военных операций и пострадавших в связи с этим территорий Азербайджанской Республики.

Отметим, что до этого председателем Госкомиссии был бывший заместитель премьер-министра Али Гасанов.

Minval.az