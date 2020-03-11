Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана.
Согласно распоряжению, за отличие на службе и в выполнении поставленных задач в воинских частях награждаются следующие военнослужащие внутренних войск министерства внутренних дел:
медалью «За Отчизну»
Гусейнов Тофиг Вагиф оглу – генерал-майор
Мурадов Ингилаб Гейдар оглу – генерал-майор
медалью «За военные заслуги»
Бабаев Эльхан Эйюб оглу – полковник-лейтенант
Гасанов Аяз Шариф оглу — полковник-лейтенант
Ханбабаев Вахид Газанфар оглу — полковник-лейтенант
Кязымов Элбей Джафар оглу — полковник-лейтенант
Керимов Огтай Наби оглу — полковник-лейтенант
Керимов Табриз Видади оглу — полковник-лейтенант
Мамедов Камиль Исмат оглу — полковник-лейтенант
Мургузов Ильгар Бахрам оглу — полковник-лейтенант
Мустафаев Урфан Лятиф оглу — полковник-лейтенант медицинской службы
Зейналов Намиг Гафар оглу — полковник-лейтенант
Алиев Гусейн Агасаф оглу — майор
Исмаилов Джейхун Табриз оглу — майор
Мамедов Кямран Камиль оглу — майор
Гулиев Гашам Галиб оглу — капитан
Юсифов Мамед Алекпер оглу — капитан
Мамедов Джаваншир Алсаддар оглу — старший прапорщик.