Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана.

Согласно распоряжению, за отличие на службе и в выполнении поставленных задач в воинских частях награждаются следующие военнослужащие внутренних войск министерства внутренних дел:

медалью «За Отчизну»

Гусейнов Тофиг Вагиф оглу – генерал-майор

Мурадов Ингилаб Гейдар оглу – генерал-майор

медалью «За военные заслуги»

Бабаев Эльхан Эйюб оглу – полковник-лейтенант

Гасанов Аяз Шариф оглу — полковник-лейтенант

Ханбабаев Вахид Газанфар оглу — полковник-лейтенант

Кязымов Элбей Джафар оглу — полковник-лейтенант

Керимов Огтай Наби оглу — полковник-лейтенант

Керимов Табриз Видади оглу — полковник-лейтенант

Мамедов Камиль Исмат оглу — полковник-лейтенант

Мургузов Ильгар Бахрам оглу — полковник-лейтенант

Мустафаев Урфан Лятиф оглу — полковник-лейтенант медицинской службы

Зейналов Намиг Гафар оглу — полковник-лейтенант

Алиев Гусейн Агасаф оглу — майор

Исмаилов Джейхун Табриз оглу — майор

Мамедов Кямран Камиль оглу — майор

Гулиев Гашам Галиб оглу — капитан

Юсифов Мамед Алекпер оглу — капитан

Мамедов Джаваншир Алсаддар оглу — старший прапорщик.

Minval.az