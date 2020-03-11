Депутаты не выбирают сами себе кресла, это делает секретариат Милли Меджлиса.

Об этом написал депутат в «Фейсбук» новоизбранный депутат Эркин Гадирли.

Он отметил, что на столе размещена индивидуальная электронная карта голосования:

«Карту нельзя извлекать. Я сижу в последнем ряду. Со времен школы я люблю сидеть сзади. Рядом со мной сидит Рази Нуруллаев. Кресла крайне удобны. Даже в бизнес-классе самолета кресла не такие удобные. В кресле имеются электронные кнопки регулировки положения. Эти кресла хороши не для работы, а для отдыха. Дизайн зала же как школьный класс, там нет подходящей атмосферы для открытых обсуждений. Было бы хорошо, если бы кресла стояли в форме амфитеатра.

Minval.az