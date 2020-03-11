Правительство Азербайджана обладает «Планом Б» на случай снижения цен на нефть до $30-$35 за баррель, сказал глава Центрального банка Эльман Рустамов.

«Населению не стоит поддаваться панике. У правительства есть «План Б». Он рассчитан на случай, если цены на нефть снизятся до $30-$35 за баррель. Приняты все меры предосторожности», — сказал «главный банкир» страны (цитата по «Интерфаксу»).

Рустамов также заверил, что снижение цен на нефть не вызовет серьезных проблем для торгового и платежного балансов Азербайджана.

«Сейчас мы наблюдаем в основном реакцию населения, имеющего на руках наличность в манатах, на происходящие внешние факторы. В связи с этим ЦБА вчера и сегодня провел валютные аукционы. Все потребности банков в иностранной валюте были полностью удовлетворены. К слову вчера банки не смогли полностью реализовать весь объем приобретенной валюты. Так, что нельзя говорить, что в банках нет достаточного количества иностранной валюты. Банки не успевают удовлетворять спрос всех клиентов, скорее всего, из-за более чем десятикратного роста объемов операций», — сказал Рустамов.

Он также отметил, что «экономика Азербайджана может устоять при нынешней цене на нефть дольше, чем Россия» (цитата по АПА).

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