Председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Нуширеван Магеррамли сообщил причину приостановки вещания Lider TV.

Как сообщил Магеррамли, со стороны НСТР не было принято каких-либо решений о прекращении вещания телеканала.

«Это технический вопрос между Lider TV и производственным объединением «Телерадиовещание». Стороны будут решать этот вопрос между собой. Телеканал имеет финансовый долг. Согласно законодательству, если телеканал не транслируется в течение 30 дней подряд или в течение 60 дней с перерывами в течение года, Совет может рассмотреть вопрос о прекращении его вещания. В таком случае мы можем приостановить вещание телеканала. Это технический вопрос. Из-за того, что это технический вопрос вещание телеканала было приостановлено производственным объединением «Телерадиовещание». С нашей стороны решения о прекращении вещания канала принято не было. Вопрос будет решен», — сказал он в беседе с АПА.

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