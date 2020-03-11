Министерство образования Азербайджана выразило отношение распространившимися сообщениям о восполнении пропущенных занятий за счет суббот и весенних каникул.

Как сообщил АПА заведующий сектором по связям с общественностью Джесарет Валехов, эти сообщения не соответствуют действительности:

«Распространяемые графики безосновательны, не соответствуют действительностью. Достоверную информацию можно получить с ресурсов Минобразования».

Отметим, что согласно распространяемым сообщениям, пропущенные учебные дни будут восполнены за счет суббот по следующему графику:

1. 03.03-28.03

2. 04.03-04.04

3. 05.03-11.04

4. 06.03-18.04

5. 10.03-25.04

6. 11.03-02.05

7. 12.03-09.05

8. 13.03-16.05

9. 16.03-23.05

10. 17.03-30.05

Также утверждается, что весенние каникулы для начальных классов (1-5 мая) будут отменены.

Minval.az