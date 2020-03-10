Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе со своей семьей отметил «Йел чершенбеси».
Соответствующие фотографии в соцсети Instagram опубликовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
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Дата: 2020/03/10 23:55
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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