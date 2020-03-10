Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе со своей семьей отметил «Йел чершенбеси».

Соответствующие фотографии в соцсети Instagram опубликовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

🔥💛

Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)

Minval.az