«В нагорно-карабахском конфликте ситуация, мягко говоря, непростая».

Как сообщает АПА, об этом сегодня в своем выступлении во время видеомоста Москва-Вена сказал постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

Отвечая на вопрос о ситуации в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и принятии каких-то конкретных мер в ближайшее время в процессе урегулирования конфликта, российский дипломат сказал, что ситуация непростая.

«Касательно тех тенденций, которые мы наблюдаем после встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, мне пока сложно говорить. Тема сложная, многогранная, ей предметно занимается «тройка» сопредседателей Минской группы, которая посещает регион, докладывает действующему председательству. Мы ожидаем в ближайшее время приезд сопредседателей в Вену для информирования участников Минской группы. Безусловно, ситуация непростая, мягко скажем. Но рецидивов крупных нет, вооруженные действия преодолены. И, на мой взгляд, я могу об этом судить по дискуссиям в постоянном совете ОБСЕ, полемика между конфликтующими сторонами немножко потеряла остроту. Мне кажется, стороны будут стремиться к тому, чтобы использовать дальнейшие возможности по созданию условий для серьезных дискуссий по параметрам политического урегулирования. Я бы вас ориентировал также на согласованные заявления «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые пользуются поддержкой всех 57 государств-участников», — подчеркнул А.Лукашевич.

Minval.az