Начиная с 11 марта, 5 дней в неделю с 10:00 до 16:00 при поддержке Министерства образования на канале «Мядянийят» будет дан старт телеурокам под названием «Время уроков».

Как говорится в сообщении Министерства образования, на этой передаче телеуроки будут охватывать все классы. По темам будут представлены короткие объяснения и указания.

В информации говорится: «Учитывая, что начальные классы больше всего нуждаются в поддержке педагога, будем ждать учеников 1-4 классов перед экранами на канале «Мядянийят». А с учащимися 5-11 классов, уже получившими навыки самостоятельных занятий, будем встречаться 2 раза в неделю».

Для начальных классов будут транслироваться короткие видеоролики по предметам «Азербайджанский язык», «Математика», «Познание мира», «Изобразительное искусство», «Иностранный язык», для учащихся 5-11 классов «Азербайджанский язык», «Математика», «Иностранный язык», «История», «География», «Химия», «Физика», «Биология».

Те, кто не сможет посмотреть передачу «Время уроков» перед экраном телевизора, могут воспользоваться электронными ресурсами Министерства образования. Цель телеуроков — помочь учащимся не отставать от школьной программы в дни вынужденных каникул.

Minval.az