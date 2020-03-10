Избраны заместители председателей парламентских комитетов Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
Решение об этом подписала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Зампреды парламентских комитетов определены в нижеследующем составе:
Гудрат Гасангулиев – комитет по правовой политике и государственному строительству;
Хикмет Мамедов – комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией;
Таир Керимли – комитет по правам человека;
Асим Моллазаде – комитет по природным ресурсам, энергетике и экологии;
Али Масимли – комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству;
Сабир Гаджиев – комитет по аграрной политике;
Малахат Ибрагимгызы – комитет по труду и социальной политике;
Рашад Махмудов – комитет по здравоохранению;
Жаля Алиева – комитет по проблемам семьи, женщин и детей;
Шахин Исмайлов – комитет молодежи и спорта;
Сахиб Алиев – комитет по общественным объединениям и религиозным структурам;
Эльшан Мусаев – комитет по региональным вопросам;
Муса Гасымлы – комитет по науке и образованию;
Фазиль Мустафа – комитет по культуре;
Севиндж Фаталиева – комитет по международным отношениям и межпарламентским связям.