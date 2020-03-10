Избраны заместители председателей парламентских комитетов Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Решение об этом подписала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Зампреды парламентских комитетов определены в нижеследующем составе:

Гудрат Гасангулиев – комитет по правовой политике и государственному строительству;

Хикмет Мамедов – комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией;

Таир Керимли – комитет по правам человека;

Асим Моллазаде – комитет по природным ресурсам, энергетике и экологии;

Али Масимли – комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству;

Сабир Гаджиев – комитет по аграрной политике;

Малахат Ибрагимгызы – комитет по труду и социальной политике;

Рашад Махмудов – комитет по здравоохранению;

Жаля Алиева – комитет по проблемам семьи, женщин и детей;

Шахин Исмайлов – комитет молодежи и спорта;

Сахиб Алиев – комитет по общественным объединениям и религиозным структурам;

Эльшан Мусаев – комитет по региональным вопросам;

Муса Гасымлы – комитет по науке и образованию;

Фазиль Мустафа – комитет по культуре;

Севиндж Фаталиева – комитет по международным отношениям и межпарламентским связям.

Minval.az